A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai começar a vacinar as crianças contra a poliomielite nos CEIs (centros de educação infantil). A partir desta segunda-feira, dia 10 de outubro, serão vacinados alunos do CEI “Dona IK”. A vacinação acontece das 6h30 às 7h30 e das 16h30 às 17h30, horários de entrada e saída das unidades. Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, o foco da campanha é o público de 1 a 4 anos de idade. Na sequência, na terça-feira (11), é a vez dos alunos do CEI “Profa. Maria do Carmo Rodrigues Martins” – Unidade I. Na quinta-feira (13), a campanha será no CEI “Profa. Maria do Carmo Rodrigues Martins” – Unidade II e, encerrando a semana, na sexta-feira (14), no CEI “Nassif”. “De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o Brasil corre um risco muito alto de reintrodução da poliomielite, em meio à queda na cobertura regional de vacinação contra a doença para cerca de 79%, o menor desde 1994. Por isso, são primordiais as ações de intensificação da oferta de vacinas, que buscam melhorar os indicadores de cobertura vacinal”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

