A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Promoção Social, organizou um passeio para o Grupo da Melhor Idade para a 39ª Expoflora, em Holambra. O grupo, com quase 100 pessoas, saiu na manhã desta sexta-feira (9), por volta da 9h30.

Segundo a Secretaria de Promoção Social, Madalena Soares, o grupo deve retornar no fim do dia. “Essa é mais uma oportunidade de lazer que disponibilizamos para o Grupo da Melhor Idade da nossa cidade. Vamos passar o dia inteiro na Expoflora e voltaremos no fim do dia”.

EXPOFLORA

O evento, considerado o “Fashion Week” da floricultura nacional por apresentar as novidades e as tendências do setor, teve sua realização suspensa por dois anos devido à pandemia da covid-19.

Como grande vitrine para os produtores, as flores e plantas recebem, agora, os olhares dos mais de 240 mil visitantes esperados para o evento, que poderão admirá-las na Expoflora, plantadas nos jardins espalhados pelo imenso parque de mais de 250 mil m².