A SAÚDE MENTAL É TEMA DE ENCONTRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

As atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) recomeçaram na quarta-feira, 29 de janeiro, com um encontro entre familiares e pessoas que são atendidas pelas oficinas oferecidas pela secretaria municipal de assistência social. Durante toda a tarde foi feita uma dinâmica de grupo com orientação de psicólogos no Parque José Theodoro de Lima (Zezinho Theodoro), no bairro Cruzeiro do Sul.

O encontro faz parte da campanha “Janeiro Branco” que aborda o tema saúde mental e tem como principal objetivo a conscientização sobre a importância do cuidado e da prevenção.

O trabalho realizado pelo psicólogo Lucas Duarte Manhas Vales, a estagiária de psicologia Carol Zampieri Gallo, a equipe do CRAS Cruzeiro do Sul enfatizou a prevenção e debateu estratégias para enfrentar o problema.

A secretária de assistência social, Andrea Dias Lizun, destacou que o encontro teve como objetivo fazer os participantes refletirem sobre o sentido e o propósito da vida. “É preciso parar para pensar sobre a qualidade de seus relacionamentos, suas emoções e comportamentos. Tudo isso tem um peso muito grande na vida de cada um”, concluiu a secretária.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Divulgação