‘A Turma do Lamba’ Encanta Engenheiro Coelho com Espetáculo Teatral de Conscientização Ambiental

Da Redação

Foto Divulgação

Na manhã de sexta-feira, 25 de agosto, Engenheiro Coelho foi palco de um espetáculo teatral inspirador e educativo, ‘A Turma do Lamba contra os Inimigos da Natureza’. Organizado pela Prefeitura de Engenheiro Coelho em colaboração com as Secretarias de Meio Ambiente e Educação, bem como a agência reguladora ARES-PCJ, o evento teve como objetivo conscientizar e envolver os alunos da rede pública na importância da preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente .

Localizado no Centro Comunitário, na Rua Alcídes Fransisqueti, 436-556, Jardim Eldorado, o espetáculo contou com a participação liberada de estudantes da Escola Mariza. ‘A Turma do Lamba’ é muito mais do que um simples teatro; faz parte de uma iniciativa educativa e mobilizadora que destaca o papel crucial do saneamento básico na garantia de água saudável para todos e na preservação do ecossistema local.

Uma trupe de personagens carismáticos e coloridos utiliza uma abordagem lúdica e interativa para transmitir mensagens importantes sobre o descarte responsável de resíduos, a luta contra a poluição global e o uso consciente da água. O espetáculo é uma oportunidade para os alunos aprenderem de maneira divertida sobre como podem contribuir para a conservação do meio ambiente.

Esta não é a primeira vez que ‘A Turma do Lamba’ encanta Engenheiro Coelho. No passado, a Escola José Forner também teve o privilégio de receber essa apresentação educativa. E a boa notícia é que no próximo ano, nossa escola terá a oportunidade de vivenciar essa experiência única e educativa, consolidando ainda mais o compromisso da cidade com a conscientização ambiental.