ABASTECIMENTO: Durante este período, o abastecimento do bairro ocorrerá durante 12 horas por dia

Núcleo Ana Helena terá abastecimento intermitente de água nos dias 28, 29 e 30

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Jaguariúna informa que nos dias 28, 29 e 30 de março (próximas segunda, terça e quarta) ocorrerá intermitência no fornecimento de água do Núcleo Urbano Ana Helena. Durante este período, o abastecimento do bairro ocorrerá durante 12 horas por dia.

A diminuição no fornecimento de água ocorrerá devido à realização de manutenção na estação de tratamento que abastece a região, englobando a realização de reparos e a substituição do material filtrante da unidade. Estes serviços visam garantir o bom funcionamento da estação e a qualidade da água tratada e distribuída.

O abastecimento será normalizado gradativamente assim que os serviços forem concluídos. O DAE recomenda que a água armazenada nas caixas d’água das residências seja reservada para usos essenciais.