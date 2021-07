Aberta licitação que visa regularização de unidades escolares em Mogi Mirim

A Prefeitura Municipal deu início ao processo de regularização de unidades de ensino da cidade.

No sábado (10), foi publicado no Jornal Oficial do Município o aviso de abertura de licitação para a contratação de empresa especializada em elaboração e aprovação de projeto de prevenção e combate a incêndio e controle de pânico de edificações escolares da Secretaria de Educação (Seduc).

A pasta está em ativo trabalho sobre o tema desde o início do ano, em ação que ocorre em conjunto com a Secretaria de Planejamento.