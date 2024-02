Abertas até 7 de fevereiro as inscrições para o ProUni Municipal de Holambra 2024

A Prefeitura de Holambra deu início nesta quarta-feira, 31 de janeiro, às inscrições para o processo seletivo do ProUni Municipal, programa de bolsas de estudos para alunos de ensino superior da cidade. Até 100 alunos de cursos presenciais ou à distância da Faculdade de Agronegócios de Holambra, a FAAGROH, poderão ser contemplados. O benefício poderá ser requerido até o dia 7 de fevereiro no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, instalado na Rua Solidagos, 99, no bairro Morada das Flores.

As bolsas parciais serão de 70% do valor da mensalidade, sendo 35% de responsabilidade da Prefeitura e 35% da instituição de ensino, restando apenas 30% aos alunos contemplados. Elas serão concedidas para as disciplinas de Engenharia Agronômica, de prática presencial com conteúdo à distância, e de Administração, Ciências Contábeis, Logística, Marketing, Gestão Ambiental e Gestão de AgroNegócio, à distância, por período de um ano, podendo serem renovadas a partir de novo processo seletivo. Os quatro melhores alunos bolsistas, mediante média aritmética das disciplinas cursadas, terão preferência na renovação.

Para participar do processo, o estudante deverá estar matriculado no curso e apresentar duas cópias simples de comprovação de residência há 3 anos na cidade e histórico escolar que comprove formação no ensino médio em escola pública ou em condição de bolsista integral em escola particular. Deverá apresentar ainda fotografia 3×4, CPF, RG, cartão cidadão, carteira profissional, comprovante de renda familiar, certidão de nascimento, título de eleitor e preencher questionário socioeconômico para avaliação dos critérios determinados pela Lei, como renda familiar, que não poderá ser superior a dois salários mínimos por pessoa.

“O ProUni Municipal incentiva o aperfeiçoamento profissional e aproxima o morador da oportunidade de fazer e concluir um curso de ensino superior”, avalia o prefeito Fernando Capato. Para ter direito ao benefício o estudante deverá estar em dia com o pagamento das mensalidades, cumprir com desempenho mínimo estipulado pela instituição de ensino e se dispor a cumprir 50 horas anuais de serviços voluntários junto à faculdade ou a Prefeitura.

Mais informações poderão ser obtidas junto à secretaria da Faculdade de Agronegócios de Holambra, a FAAGROH, localizada na Estrada HBR-040, sentido Fundão. Toda a documentação necessária para as inscrições estará disponível no site da Prefeitura a partir do dia 31 de janeiro, em www.holambra.sp.gov.br.