Aberto de Xadrez Clássico é realizado neste final de semana em Mogi Guaçu; último circuito arrecadou 651 kg de alimentos

Vai começar o Aberto do Brasil de Xadrez Clássico! Iniciando nesta sexta-feira, dia 23 de junho, o torneio se estende por todo o final de semana, nos dias 24 e 25 de junho, e reúne alguns dos melhores enxadristas de dentro e fora do Estado de São Paulo. O Aberto será realizado nas dependências do Shopping Boulevard, no Centro e terá transmissão ao vivo através do canal no Youtube: https://www.youtube.com/@ProWendel/featured.

A competição começa nesta sexta-feira com partidas marcadas para os períodos da tarde e da noite, às 14h e às 20h. No sábado, elas vão acontecer às 13h30 e 19h30. Já no domingo, serão realizadas às 8h30 e às 14h30. A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e é organizado pela Secretaria de Municipal de Esporte e Lazer (SEL) de Mogi Guaçu.

A equipe de xadrez da SEL será representada por 13 enxadristas em um torneio que vai receber no total 30 competidores divididos entre as modalidades de mestre e amadores. O Aberto é dividido nas seguintes categorias: sub-14, sub-21, veterano (acima de 50 anos), livre feminino e absoluto, na qual todos os inscritos podem se enfrentar, independentemente da idade.

O técnico desportivo da equipe de Xadrez da SEL, Wendel Rodrigo de Assis, ressaltou que, nos últimos sete anos, o time juvenil de Mogi Guaçu se classificou seis vezes para a final estadual e é, atualmente, a campeã regional e a quarta melhor equipe do Estado. “É a primeira vez que a cidade sedia um evento tão importante como esse. A realização vai ajudar a alavancar ainda mais o nível técnico e a quantidade de praticantes de xadrez na cidade”, reforçou.

O Aberto de Xadrez concede vaga direta para os três primeiros colocados para a final do Campeonato Brasileiro de Xadrez, a principal competição nacional do esporte. Os 10 mais bem colocados no quadro geral do absoluto vão receber troféus e premiação em dinheiro, que totalizando chega ao valor de R$ 7.250.

Além disso, o evento é aberto ao público e vai contar com um tabuleiro de xadrez gigante, com algumas peças chegando mais de meio metro de altura, jogo de xadrez tradicional e o adaptado para a pessoas com deficiência visual. Tudo isso para proporcionar um momento de diversão e lazer para a população.

Xadrez alinhado com a solidariedade

No último domingo, dia 18 de junho, a SEL promoveu, em Mogi Guaçu, a Etapa do Circuito Solidário de Xadrez. A competição foi o 2º maior evento de xadrez do Brasil e o 1º de São Paulo. Com a realização do torneio, foram arrecados 651 kg de alimentos não perecíveis e entregues à Federação das Entidades Assistencial Guaçuana (FEAG), que fará o trabalho de distribuição desses alimentos para as entidades assistências cadastradas.

“Tudo isso é resultado do trabalho que a gente faz aqui em Mogi Guaçu. Só aqui na cidade, por exemplo, participaram 72 atletas. Só para se ter uma ideia de como o esporte já está difundido aqui no município”, complementou o técnico Wendel de Assis.