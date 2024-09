Furto de Motocicleta na Madrugada em Mogi Guaçu Termina com Prisão em Flagrante

Na madrugada de 21 de setembro, uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por furto de veículo em Mogi Guaçu. A ocorrência foi irradiada via COPOM, informando sobre indivíduos suspeitos empurrando uma motocicleta de cor azul em uma via pública.

Uma equipe policial foi acionada e se deslocou até as proximidades da Rua Lotário Teixeira. Durante as buscas, um suspeito foi avistado saindo de uma área de mata, momento em que tentou fugir da abordagem, sem sucesso. Após ser interceptado, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo.

Em continuidade à ação, os policiais realizaram uma vistoria na área de mata e localizaram uma motocicleta Fazer 250 com a ignição danificada e uma chave mixa artesanal, utilizada para o furto. Diante das evidências, o homem confessou o crime.

O suspeito foi preso em flagrante. O Boletim de Ocorrência foi elaborado, e a delegada de plantão ratificou a prisão, mantendo o autor à disposição da Justiça. O veículo foi devolvido ao proprietário após a realização do auto de exibição e entrega.