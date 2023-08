Abordagem resulta em apreensão de veículo por adulteração de identificador

Da Redação

Foto Divulgação

Na noite de 25 de agosto, por volta das 22 horas, uma operação policial na Rua Sebastião Milano Sobrinho, na cidade de Mogi Mirim, teve como resultado a abordagem de uma motocicleta sem placa ocupada por dois indivíduos. O incidente que ocorreu no centro da cidade envolveu diversas equipes da Polícia Militar, resultando na apreensão do veículo e no indiciamento do conduto

Durante o patrulhamento pela área central da cidade, uma equipe policial avistou uma motocicleta sem placa, ocupada por dois indivíduos. Ao perceberem a presença da polícia, os ocupantes da motocicleta procuraram fugir, resultando em uma queda minutos depois. A equipe composta pelo Sargento PM Biajo e o Cabo PM Alessandro conseguiu abordar o condutor, enquanto o passageiro empreendeu fuga a pé.

O motorista, após a queda, foi socorrido pelo SAMU e levado para a UPA de Mogi Mirim, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, ele foi encaminhado ao CPJ de Mogi Guaçu, onde a delegada de plantão Gilmara Nathalia B. dos Santos elaborou o Boletim de Ocorrência, de natureza “Adulterar Sinal Identificador de Veículo Automotor”, conforme previsto no artigo 311 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Após a lavratura do boletim de ocorrência, o indicado foi liberado, enquanto o veículo envolvido no incidente foi apreendido. Este episódio ressalta a atuação eficaz das equipes de patrulhamento da Polícia Militar na manutenção