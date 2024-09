Academia Guaçuana de Letras comemora 25 anos com reunião solene e homenagens

No dia 21 de setembro de 20024, às 13h30, na sala vídeo “Célia Maria Stábile” do Centro Cultural de Mogi Guaçu, aconteceu a reunião ordinária da Academia Guaçuana de Letras. Nesta oportunidade, os acadêmicos comemoraram o aniversário de 25 anos da entidade com depoimentos, homenagens e confraternização.

A reunião foi aberta e presidida pelo acadêmico Diamantino Gaspar. Foi secretariada pelo acadêmico Afonso J. Santos.

Ocorreu o depoimento do acadêmico e historiador Augusto Legaspe sobre a fundação da Academia. Três acadêmicos falecidos foram homenageados: Mauro Martins por Fátima Fílon, Maria Ignez Pereira por Paul Law e Angela Camargo por Luís Braga. Carlos Pinheiro leu seu poema em homenagem à Angela Camargo.

Os acadêmicos presentes receberam a medalha comemorativa dos 25 anos da AGL.

Ao final os presentes participaram da confraternização organizada pelo acadêmico Jamelão e sua esposa na qual todos os presentes cantaram “parabéns” à Academia Guaçuana de Letras.

Às 16h20 a reunião comemorativa foi encerrada.

Texto: Paulo Antonino Scollo Junior

Sobre Academia Guaçuana de Letras:

Fundação

No dia 07 de Agosto de 1999, um grupo de escritores reuniu-se na Biblioteca Municipal João XXIII para a primeira reunião de articulação em prol da fundação da Academia Guaçuana de Letras, estavam presentes nesta reunião; Marcos Roberto R. da Paz, Angela M. A. da Costa, Thiago R. F. de Menezes, Maria Ignêz Pereira, Mauro Martins dos Santos, Maria Ap. F. Ramos, Cícero Alvernaz e Ilton Lopes, os quais definiram sobre a importância da criação de uma academia para o município. A segunda reunião foi em 04 de Setembro de 1999, foi eleita uma diretoria provisória tendo como Presidente: Marcos Roberto R. da Paz, Secretário: Angela M. A. da Costa e Tesoureiro: José M. Moreno Junior, data esta em que iniciou-se a criação dos Estatutos da academia, estavam presentes nesta reunião: Angela M. A. da Costa, Marcos Roberto R. da Paz, José M. Moreno Junior, Maria Ignez Pereira, Odette Coppos, Cicero Alvernaz, Thiago R. F. Menezes, Maria A. P. Mangeon de Oliveira, Augusto C. B. Legaspe, José Maria Duprat e Mauro M. dos Santos.

Em 25 de Setembro de 1999, acontecia a 3″ reunião onde se definiu os estatutos da academia registrando tal data como a data oficial d2 fundação da Academia Guaçuana de Letras – A.G.L. Estiveram nesta memorável reunião: Marcos Roberto R. da Paz, Cicero Alveraz, Maria Ignez Pereira, José Maria Duprat, Ilton Lopes, Maria A F. Ramos, João Vitor Rossi, José M. Moreno Junior, Augusto C. B. Legaspe e Mauro M. dos Santos.

Relação nominal dos fundadores da Academia Guaçuana de Letras: Marcos Roberto Rodrigues da Paz, Angela Maria Augusto da Costa, Thiago Roberto Francisco de Menezes, Maria Ignêz Pereira, Mauro Martins dos Santos, Maria Aparecida Femandes Ramos, Cicero Alvernaz, José Martins Moreno Junior, Odette Coppos, Maria Aparecida Pimentel Mangeon Oliveira, José Maria Duprat, Augusto César Bueno Legaspe e João Vitor Rossi.

Primeiras Reuniões

Após a Fundação oficial da Academia Guaçuana de Letras iniciaram-se os trabalhos para eleição de novos membros, desta forma os membros efetivos fundadores sugeriram nomes para a apreciação, apresentando seus curriculuns e destacando suas qualidades, tais nomes foram submetidos a votação secreta, sendo que para serem aceitos como membros efetivos da academia deveriam ter ao menos dois terços dos votos dos presentes, eleitos os novos membros e após notificados de sua aprovação estes deveriam se manifestar sobre a intenção ou não de ingressar nos quadros da academia. Os membros eleitos que aceitaram a indicação foram: Claudete Borges de Campos, Diamantino Gaspar, Hélio Lealdini, João Carlos da Silva, Luis Gustavo Domingues Guerra, Maria Lídia Moreira da Fonseca, Romildo Aparecido de Oliveira Reis.

Uma vez terminados os trabalhos para a eleição dos novos membros e tomadas as suas respectivas posses nos quadros da Academia, formou-se então a Diretoria definitiva da entidade, eleitos em chapa única para o Biênio 2000/2001 como segue na página 26 deste. Com a diretoria formada iniciaram-se os preparativos para a instalação definitiva da academia, surgiu então a idéia de confeccionar um fardão, uniforme dos acadêmicos e também um emblema, após várias sugestões foram aprovados o modelo do Fardão e o Emblema da Academia desenhados por Marcos Roberto R. da Paz, Presidente da entidade, reunindo idéias de todos os membros da A.G.L

Após pesquisa e consulta entre os membros acadêmicos foi eleito como Patrono da Academia Guaçuana de Letras o Escritor e Historiador Ricardo Artigiani.