Ação Cidadã em Santo Antônio de Posse: Serviços e Informações para a Comunidade

No próximo sábado, dia 26 de agosto, a população de Santo Antônio de Posse terá a oportunidade de esclarecer dúvidas e acessar diversos serviços em um evento especial realizado em conjunto com a Prefeitura Municipal, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O evento acontecerá na EMEF Profª Mary Rosa Baracat Chaib, das 9h às 14h.

A ação visa proporcionar um ambiente de apoio e orientação para os cidadãos, oferecendo uma ampla gama de serviços e informações valiosas. Entre os destaques estão:

1. Cartão Cidadão e INSS

2. Assistência Social

3. Atendimento Psicológico

4. Campanha de Vacinação

5. Coleta da CooperPosse

6. Apoio Jurídico

O Dr. Caio Vicenzotti, vice-presidente da OAB, destacou a importancia do evento e resaltou que a Sala da OAB de Santo Antônio de Posse estará à disposição da população de baixa renda para questões que exijam representação legal.

A colaboração entre a Prefeitura Municipal, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a OAB demonstra o compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade de Santo Antônio de Posse. Essa iniciativa busca fortalecer os laços entre os cidadãos e as instituições que os servem, promovendo o acesso a informações e serviços essenciais.

O evento é uma oportunidade única para os moradores de Santo Antônio de Posse se informarem, esclarecerem dúvidas e acessarem serviços cruciais. Todos estão convidados a participar e aproveitar essa ação cidadã que busca melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar de todos na comunidade. Não perca esta oportunidade de se envolver e fazer parte deste evento significativo.