Ação conjunta entre Polícia Civil e Guarda Civil Municipal culminou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas e receptação

Da Redação

Na última quarta-feira, dia 3 de abril de 2024, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes relacionados ao tráfico de drogas e receptação. Os eventos ocorreram na Rua Daniel Marum, situada no bairro Parque dos Trabalhadores.

Os indiciados foram identificados como D. e M., e a natureza dos crimes inclui tráfico de drogas e receptação de produtos furtados.

A ação teve início quando a Polícia Civil recebeu informações dos guardas municipais de que M. estava sendo abordado em via pública, utilizando uma bicicleta que coincidia com a descrição de um veículo furtado na véspera. Ao entrar em contato com os familiares da vítima do furto, confirmou-se que a bicicleta em posse de M. era de fato a mesma que havia sido subtraída, inclusive fornecendo-se a nota fiscal como prova.

Seguindo as diretrizes da investigação, as autoridades dirigiram-se até a residência de M., onde ao tentar contatar sua mãe, não obtiveram resposta. Observando movimentação suspeita no interior da casa, os agentes decidiram adentrar o local, momento em que se depararam com o indiciado D. Este apresentava sinais de nervosismo e negou qualquer envolvimento com drogas ilícitas, apesar de ter sido detectado um odor fraco de substâncias entorpecentes no ambiente.

Durante a revista, foi encontrado um pedaço de plástico com fita adesiva, comumente utilizado para embalar drogas, em um buraco na parede do quintal. Após a chegada do cão farejador, que demonstrou comportamento agitado diante do odor de drogas, os agentes suspeitaram que os entorpecentes poderiam ter sido descartados no vaso sanitário. Após uma busca minuciosa, utilizando-se inclusive de funcionários da Prefeitura para remover o vaso, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, totalizando 61 papelotes de cocaína e 15 pedras de crack.

Ambos os indiciados foram detidos e conduzidos ao plantão policial. M., acusado de receptação, pagou fiança e foi liberado, enquanto D., flagrado em atividades de tráfico de drogas, permaneceu sob custódia da polícia e foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal local para exame cautelar. Ao término das diligências, foi mantido à disposição da justiça.

A ação conjunta entre as forças policiais demonstra o compromisso contínuo das autoridades em combater o tráfico de drogas e outros crimes, visando garantir a segurança e o bem-estar da comunidade.