Ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Municipal da Posse prende três acusados por tráfico de entorpecentes, furto e porte ilegal de arma de fogo

Em ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse foram presos três acusados por tráfico de entorpecentes, furto e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com as informações dos agentes, em ação conjunta pelo local, onde foi recebida a denúncia que estariam guardando entorpecentes. Pelo local foi avistado a movimentação, onde foi confirmado a mercancia de drogas. Diante do que foi visualizado, os agentes procederam a abordagem na casa que estaria em construção, onde encontraram os indiciados, juntamente com a adolescente infratora, sendo flagrados no momento em que manipulavam pedras de crack, embalando-as em porção para a vendas a varejo. Foi efetuada a contenção dos indivíduos e após procederam a minuciosa busca no local, onde foi encontrado diversos kits, contendo 2.859 microtubos de substância análoga a cocaína, já preparadas para a venda na rua e ainda oito porções de crack, sendo que uma delas ainda não estava fracionada, mais 137 porções de cocaína em pedra, embaladas individualmente. Prosseguindo nas buscas, no armário do quarto, localizamos um revólver calibre 32, desmuniciado e com numeração intacta, além de munições de calibre 38 e 32, todas intactas. Ainda na residência, foi encontrada três balanças digitais, liquidificador industrial, caderno de anotações e vários microtubos vazios, além de uma bicicleta que um dos acusados informou ter comprado de um usuário pela quantia de R$20,00. A citada bicicleta fora dada como furtada no dia 14/07/2021. Diante dos fatos, foram apresentados a autoridade policial que deliberou a prisão em flagrante dos dois indivíduos, bem como a apreensão da adolescente infratora. Os indiciados foram levados a UDTE de Itapira e a adolescente encaminhada a Fundação Casa Andorinhas, na cidade de Campinas.