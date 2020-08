Ação conjunta entre Policia Municipal de Posse e Romu de Jaguariúna detém homem embriagado

Na manhã deste sábado, 22, uma ação conjunta entre Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse e ROMU- Ronda Ostensiva Municipal de Jaguariúna detiveram um homem em visível estado de embriaguez.

A equipe da Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse recebeu denúncia via base que um GM Kadet prata, estaria trafegando em velocidade incompatível com a Vicinal Oscar Pereira Dias.

Os GMs Masotti, Alves e Alexandra, Inspetor Daolio, GM Eder deslocaram-se até o local informado e depararam com o veículo, que ao avistar a viatura empreendeu fuga em alta velocidade, então teve inicio a perseguição com os sinais luminosos e sonoros ligados e dando ordem de parada, mas o motorista não respeitava , atravessando cruzamento, e dirigindo contramão, pelo local o condutor perdeu o controle do veículo, colidindo com um poste de energia.

O suspeito abandonou o veículo e iniciou fuga a pé, foi solicitado apoio a ROMU de Jaguariúna composta pelos GMs De Lima, Bicudo, Jesus e Elias que prontamente compareceram no apoio das buscas e conseguiram deter o indivíduo saindo do outro lado da mata. Referido condutor não sofreu ferimentos em decorrência da colisão.

Constatados sinais de embriaguez no condutor, exalando forte odor etílico, e levantando também que o indivíduo não é legalmente habilitado para conduzir veículo automotor. Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado a polícia judiciária para as devidas providências.