AÇÃO CONJUNTA ENTRE POLÍCIAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE E CANIL DE AMPARO APREENDEM MENORES NO TRÁFICO DE DROGAS

Os Guardas Municipais e a Policia Civil de Santo Antônio de Posse em ação conjunta com o canil da Guarda de Amparo apreenderam dois menores já conhecidos nos meios policiais por tráfico de entorpecentes. O fato ocorreu na tarde de segunda feira, 18, no bairro São Judas Tadeu.

Os policiais municipais receberam denuncia que dois jovens estariam traficando em dois pontos da cidade, um estaria no poste de iluminação no futebol e atrás da academia municipal. De maneira que transitavam de um lado para outro para vender as drogas.

A Guarda entrou em contato com a Policia Civil, pois já havia uma investigação em andamento sobre os menores. Em averiguação no primeiro local, os GMs localizaram 21 pinos e uma porção de cocaína. Com um dos menores durante abordagem foi encontrado R$ 110,00 (cento e dez reais) em notas trocadas, com o outro a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) também trocado.

A Policia Civil foi até o segundo endereço denunciado, inicialmente nenhum objeto ilícito foi encontrado. Foi solicitado apoio do Canil da Guarda Civil Municipal de Amparo, os policiais civis acompanharam as buscas e localizaram mais três pinos de cocaína e oito porções de maconha, sendo que os pinos são idênticos aos encontrados no primeiro endereço.

Diante dos fatos os menores foram apreendidos e encaminhados para a Unidade de Detenção Triagem e Encaminhamento – UDTE de Itapira e permanecerão em cela separada até a decisão judicial.

Participaram da ocorrência os Guardas Municipais de Santo Antônio de Posse, Masotti, Segala, Alexandra, Sandra, Policiais Civis, Orlando e Geraldo e o Canil da Guarda Civil de Amparo, M. Nery, Bruno e os cães Ariel e Bili.