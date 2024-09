Ação policial em Santo Antônio de Posse leva à prisão de suspeitos e apreensão de drogas

Na manhã desta segunda-feira, 2 de setembro, uma operação policial em Santo Antônio de Posse culminou na prisão de dois indivíduos envolvidos em atividades de tráfico de entorpecentes. A ação teve início durante um patrulhamento de rotina, quando os policiais avistaram um homem de cabelos azuis mancando próximo a uma residência. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o suspeito guardou algo no bolso e tentou se afastar rapidamente.

Os policiais reconheceram o homem como alguém que, em uma ocorrência anterior, havia fugido após uma operação no mesmo local, onde dois outros indivíduos foram presos com uma grande quantidade de drogas e dinheiro. Durante aquela fuga, o suspeito deixou cair um documento de identificação, o que facilitou sua identificação. Na ocasião, ele se machucou ao tentar pular um muro com ofendículos de vidro, o que foi confirmado durante a abordagem desta manhã.

Ao ser revistado, os policiais encontraram no bolso do suspeito anotações referentes à contabilidade do tráfico e a quantia de R$ 724,00 em diversas notas. Questionado sobre sua identidade e o motivo do nervosismo, o homem admitiu ser a pessoa procurada e confessou que o dinheiro era fruto da venda de drogas realizada na noite anterior. Ele revelou ainda que estava a caminho de uma residência para entregar o dinheiro a outro conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas.

Com o apoio de uma segunda equipe, os policiais seguiram até a residência indicada, onde encontraram o segundo suspeito e o local onde as drogas eram armazenadas e vendidas. Durante as buscas, foram apreendidas 0,012 gramas de cocaína distribuídas em sete eppendorfs verdes, 0,013 gramas de maconha em duas porções, anotações da contabilidade do tráfico, R$ 65,00 em notas diversas e R$ 215,65 em moedas.

Além das drogas e do dinheiro, a equipe policial descobriu que o local possuía um sistema de monitoramento com câmeras estrategicamente posicionadas para vigiar as ruas ao redor da casa, permitindo que os traficantes acompanhassem os movimentos das forças de segurança. Quatro câmeras, um monitor de TV e um modem de internet foram apreendidos.

Após consulta com o delegado de plantão no distrito policial, foi determinada a prisão em flagrante dos dois indivíduos, que agora estão à disposição da justiça.