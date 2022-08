Ação social auxilia grávidas afegãs refugiadas na região de Campinas

No próximo dia 15 de agosto é comemorado o dia da gestante.

Diante do cenário econômico atual, em que muitas famílias estão

passando por necessidades, empresários estão se mobilizando para

ajudar grávidas em situação de vulnerabilidade.

Um dos maiores e-commerces do Brasil de produtos de puericultura leve e

pesada está se mobilizando para ajudar mulheres nesta situação, entre

elas, um grupo de refugiadas afegãs que estão na região de Campinas.

Confira o material abaixo.

Caso deseje fazer alguma reportagem mais aprofundada sobre o assunto,

estamos à disposição para ajudar.

Abs

_Um dos maiores e-commerces do Brasil de produtos de puericultura leve e

pesada, a empresa Baby&Kids doa peças de enxoval, carrinhos e outros

itens a estas mulheres acolhidas no Brasil_

O relatório “Situação da População Mundial”, divulgado pela

Organização das Nações Unidas (ONU), revela que a taxa de

fecundidade geral no Brasil é de 1,7 filhos por mulher. Embora abaixo

da média mundial (2,5 filhos), não se pode omitir a situação de

vulnerabilidade social e econômica em que se encontram muitas grávidas

no País. Em 15 de agosto, a data que marca o Dia da Gestantecelebra um

período que ressignifica a vida das mulheresao mesmo tempo em que

destaca a importância de ações que permitem a mães e bebês viverem

a maternidade de forma digna.

Do anúncio da gravidez ao nascimento dos filhos, mulheres em

vulnerabilidade e risco social enfrentam dificuldades de sobrevivência

que as impede de ter uma gestação tranquila. No caso de gestantes

adolescentes, a situação é ainda mais preocupante. Acima da média

mundial, o Brasil tem 53 adolescentes grávidas a cada mil. No mundo

são 41.

Esta realidade brasileira vem mobilizando diversos projetos sociais

voltados a auxiliar as mulheres em necessidades que envolvem o

nascimento e os primeiros meses de vida de uma criança. Participante

destas ações solidárias, a Baby&Kids, um dos maiores e-commerces do

Brasil de produtos de puericultura leve e pesada, contribui com várias

iniciativas.

No início de agosto, o Chá da Baby, promovido pela empresa, destinou

em uma ação social parte dos lucros obtidos com as vendas no evento

para projetos sociais. “A empresa se alinha a esta causa porque entende

e vivencia as necessidades das mulheres economicamente vulneráveis”,

destaca a diretora executiva da Baby&Kids Ana Flávia Ramalho de Souza

Gomes.

Em uma nova iniciativa, a empresa participa de uma ação que assiste um

grupo de refugiadas afegãs, formado por seis grávidas e uma mãe de um

bebê, acolhido na região de Campinas. “Nós vamos contribuir doando

carrinhos, bebês conforto, peças básicas de enxoval e outros itens”,

afirma Ana Flávia.

Ao falar sobre a importância da ação para auxiliar o grupo de

refugiadas afegãs, Rafael Gomes Ferreira, CEO da Baby&Kids, ressalta o

compromisso social da empresa. “Trabalhamos com o pensamento em oferecer

mais conforto e dignidade às mulheres que precisam de ajuda”, finaliza.