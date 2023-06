Ação Social: Treinão Solidário Corre Holambra foi realizado com sucesso

Reportagem: Susi Baião

A grande vencedora do Treinão “Corre Holambra”, realizado no último sábado (18), no Castelinho em Holambra, foi a “solidariedade”.

A ação solidária com o intuito de arrecadar doações para instituições locais foi um grande sucesso. No total, foram arrecadados alimentos, itens de higiene pessoal, roupas, sapatos e cobertores.

“Corre Holambra” é formado por um grupo de pessoas praticantes de corrida que resolveram através do esporte fazer uma corrida solidária para ajudar o próximo.

Toda a arrecadação foi destinada a “Ação Eles Existem”, que através do trabalho voluntário, há quatro anos arrecada alimentos e distribui comidas e agasalhos para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e de rua de Jaguariúna e Campinas.

A organização do evento agradece a todos os participantes pela presença e doação nesse ato de amor ao próximo.