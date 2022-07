ACIC recebe Vinicius Poit para sabatina com os empresários da RMC

Os encontros entre os pré-candidatos ao governo de São Paulo e empreendedores fazem parte de uma ação encabeçada pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). Em Campinas, os eventos ocorrem com o apoio do CIESP Campinas, Habicamp, Sindilojas e Sindivarejista. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site www.sympla.com.br/acicampinas. As vagas são limitadas