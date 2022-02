Acidente mata casal na SP-332

Carro e moto pagam fogo após batida

Um casal morreu na madrugada desta segunda-feira (7), em um acidente na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), próximo ao trevo da Coca, estrada que liga a cidade de Cosmópolis à Paulínia.

De acordo com informações, as vítimas eram de Cosmópolis. Um homem de 47 anos, identificado como Valmir Alves Pinas e a mulher Alice Pinas, de 59 anos, morreram no local do acidente.

O casal tinha, tinha três filhos, dois de Alice e um de Valdir, eles residiam no bairro Parque Independência.

Segundo informações da equipe de resgate da Concessionária da Rodovia, um carro modelo Audi acabou batendo na moto em que estava o casal, arremessando-os para mais de 200 metros. Ainda segundo a Concessionária, a moto que ficou enrocada no veículo, incendiou-se junto com o automóvel.

O motorista do Audi e mais três passageiros, saíram ilesos, porém, o casal que trafegava na moto não tiveram a mesma sorte, os dois morreram no local do acidente, sem chace de socorrro.

O motorista foi preso em flagrante, após a realização de teste de bafômetro, acusando 0,98% de álcool no sangue, ele foi encaminhado ao plantão policial, onde permanece à disposição da justiça.