Acidente na Estrada Vicinal entre Jaguariúna e Holambra Resulta na Morte de Motociclista

Na tarde desta segunda-feira, um grave acidente na estrada vicinal que liga Jaguariúna a Holambra resultou na morte de um homem de 35 anos, residente em Jaguariúna. Segundo informações, a colisão ocorreu por volta das 16 horas e a morte foi confirmada cerca de duas horas depois, por volta das 18 horas.

O motociclista chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ele colidiu com um caminhão após invadir a pista contrária. De acordo com relatos, o motorista do caminhão tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

A Polícia Militar esteve presente no local do acidente para preservar a área até a chegada da perícia. O caso está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias que levaram à fatalidade.