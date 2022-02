Acidente termina em morte em Santo Antônio de Posse

Um acidente de trânsito, no fim da manhã desta sexta-feria (11), acabou tirando a vida de um cidadão em Santo Antônio de Posse.

De acordo com testemunhas, o trânsito ficou confuso após algumas mudanças realizadas pelo Poder Público da Cidade.

O acidente se deu entre uma moto e um caminhão na travessa João Carlos da Cunha com a São José, no centro. Suspeita-se de que o caminhoneiro não tenha respeitado a placa Pare e tenha atingido a moto que fazia o cruzamento da via. Porém, no entanto, nada em concreto sobre a real causa do acidente foi confirmado.

Em um vídeo enviado para a Redação do Portal o Regional, é possível ver a tentativa do resgate em reanimar a vítima, mas foi em vão. Ainda no mesmo vídeo, é possível ouvir as justificativas e explicação do motorista do caminhão que acabou atingindo a moto.

Por meio de um grupo de WhatsApp, os populares afirmam que as mudanças repentinas no sistema de trânsito da Cidade pode ter sido o grande responsável e causador do acidente.

“Eles mudaram o trânsito de uma hora para outra e não houve sinalização, não é assim que se faz, você tem que anunciar primeiro, preparar as pessoas e depois fazer as mudanças. está muito bagunçado, as pessoas que vem de fora chega ali no Maria Helena se perde, tá uma bagunça, meu Deus que cidade hen?”, disse o internauta, por meio de áudio.