ACIJ REALIZA FEIRA DO DIA DAS MÃES ENTRE 11 e 13 DE MAIO NA PRAÇA UMBELINA BUENO

Reportagem: Susi Baião

Foto: Susi Baião

O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio em todo o mundo, e em Jaguariúna não é diferente. Entre os dias 11 e 13 de maio, a Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna (ACIJ) realiza na Praça Umbelina Bueno, “A Feira do Dia das Mães, com muita promoção, brindes e diversão para toda a família.

A feira que já virou tradição aos sábados de manhã será pra lá de especial. Uma ação entre a Associação Comercial e lojistas associados está sendo preparada para comemorar a data com os consumidores locais e região.

A campanha envolve muitos estabelecimentos comerciais de diversos segmentos. Quem comprar nas lojas associadas, até o dia 13, ganha um cupom para concorrer a vários brindes que serão sorteados.

Nos dias 11 e 13 de maio, na praça central, terão várias barracas com produtos artesanais, alimentícios e música ao vivo

Dias 11 e 12, o funcionamento será das 13h às 19h. No dia 13 será das 9h às 15h, com sorteio de brindes do comércio local. Entre os brindes, a ACIJ irá sortear duas poupanças oferecidas pela Cooperativa Sicredi.

Haverá também a participação especial da Carreta da Alegria, a partir das 10h, com passeios gratuitos, ofertada pela empresária Edilaine Alves.

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, Guilherme Pessorusso de Queiroz, a ACIJ está trabalhando para tornar o Dia das Mães ainda mais especial para todos os envolvidos. “Com sorteios e promoções, os consumidores terão mais oportunidades de encontrar o presente perfeito para suas mães, enquanto os empresários poderão aumentar suas vendas e fidelizar ainda mais seus clientes”, completou.

A gerente executiva da associação, Kátia Camargo, explica que, para participar da campanha, é preciso comprar em uma das lojas participantes, preencher o cupom, depositar na urna da promoção e aguardar o sorteio que acontece no dia 13 de maio, na Praça Central .

Os cupons devem ser entregues até o dia 13, na tenda da Associação Comercial, na praça local onde serão feitos os sorteios, até às 13h.

“Esta é uma campanha que estamos fazendo para fomentar o comércio local, estimulando o consumidor a prestigiar o nosso comércio,”afirmou Kátia.

O evento é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna (ACIJ), com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, através das secretarias de Turismo e Cultura e Administração e Finanças

Serviços:

Evento: Feira do Dia Das Mães

Datas: 11 e 12 de maio: das 13h às 19h

13 de maio: das 9h às 15h (com a participação da Carreta da Alegria grátis)

Local: Praça Umbelina Bueno (Igreja Centenária) – Jaguariúna

Realização: ACIJ -Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna