Ações da Polícia Militar resultam em diversas prisões na região entre sexta e sábado

Casos incluem captura de procurados, violência doméstica e apreensão de arma de fogo

A Polícia Militar realizou uma série de prisões em cidades da região entre sexta-feira (17) e sábado (18), durante operações e atendimentos de ocorrências distintas.

Em Itapira, um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso no bairro José Tonolli. Já em Pedreira, também na sexta-feira, outro indivíduo foi detido no bairro Águas de Março por mandado relacionado à violência doméstica.

Ainda em Pedreira, uma ação policial resultou na captura de um homem que estava escondido em uma área de mata. Ele era considerado evadido do sistema prisional após não retornar da saída temporária, onde cumpria pena por roubo. Em outra ocorrência na cidade, dois homens foram presos após consulta criminal apontar que ambos eram procurados por dívida de pensão alimentícia.

Em Mogi Guaçu, um indivíduo foi localizado no Jardim Novo I e confessou estar evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito. Já no sábado (18), outro homem foi preso no Jardim Canaã II, também por mandado de prisão relacionado à pensão alimentícia.

Em Mogi Mirim, uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão de um homem no Jardim Brasília. Durante a ação, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12 e 13 cartuchos. O suspeito confessou que possuía o armamento sem documentação e foi detido por ameaça, porte ilegal de arma de fogo e munições.

Todas as ocorrências foram encaminhadas às Centrais de Polícia Judiciária das respectivas cidades, onde os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

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