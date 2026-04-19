Homem é preso por importunação sexual após perseguir jovem em Santo Antônio de Posse

Suspeito foi localizado pela GCM após denúncia e detido em área próxima ao bairro Vila Esperança

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu um homem de 62 anos na noite de sábado (18), suspeito de importunação sexual contra uma jovem de 21 anos, no bairro Vila Esperança.

De acordo com a GCM, a vítima relatou que caminhava em direção a um supermercado quando passou a ser seguida pelo suspeito. Durante o trajeto, ele teria feito comentários de cunho sexual e, em seguida, praticado atos obscenos enquanto a acompanhava pela via.

A jovem conseguiu entrar no estabelecimento comercial, mas o homem também foi até o local e tentou abordá-la novamente, gerando ainda mais constrangimento. Assustada, a vítima pediu ajuda aos familiares, que acionaram a Guarda Civil Municipal.

Com base nas informações e características do suspeito, as equipes iniciaram buscas e conseguiram localizá-lo em uma área próxima ao bairro, onde tentava se esconder. No momento da abordagem, ele apresentava comportamento incompatível com o local, sendo detido pelos agentes.

Segundo a corporação, o homem já possuía antecedentes por outros crimes. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna, onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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