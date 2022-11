AÇÕES DA SAÚDE DE JAGUARIÚNA ELEVAM COBERTURA VACINAL CONTRA A PÓLIO PARA 90%

AÇÕES DA SAÚDE DE JAGUARIÚNA ELEVAM COBERTURA VACINAL CONTRA A

PÓLIO PARA 90%

As diversas ações adotadas pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da

Secretaria Municipal de Saúde e de outros setores da administração,

resultaram num aumento de 61% para 90% da cobertura vacinal contra a

poliomielite no município.

Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, em 10 de outubro

haviam sido aplicadas 1.914 doses da vacina para um público estimado em

3.095 crianças. Já neste mês de novembro, após as ações de

incentivo à vacinação, o número de vacinados saltou para 2.787

crianças.

“Para atingirmos essa meta, foi feito um trabalho em conjunto entre a

Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica, com apoio da

Secretaria de Educação”, explica a secretária de Saúde de

Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

“Durante o período da campanha, realizamos a vacinação nas creches do

município. Foi feita uma divulgação anterior com o ‘Zé Gotinha’ indo

até as escolas. Após isso, a vacinação foi feita no horário de

entrada e saída das crianças, com a presença dos pais ou

responsáveis”, afirma Maria do Carmo.

No dia 26 de outubro, também foi realizada uma ação em parceria com

um parque de diversões instalado no município, em que as crianças que

estavam com a carteira de vacinação atualizada ou que atualizaram na

entrada do parque, ganharam um ingresso.

O município ainda promoveu o “Dia D municipal”, onde quatro unidades de

saúde estavam abertas no sábado para que as crianças fossem vacinadas

com a pólio e outras vacinas em atraso.

“Essas estratégias foram necessárias, visto que a procura dos pais nas

unidades de saúde estava abaixo do esperado. Todas essas ações foram

muito válidas e tiveram um efeito muito positivo na nossa cobertura,

que passou de 61% para 90%”, completa a secretária de Saúde.