Ações sociais do Sicredi no Dia C beneficiaram 4,3 milhões de pessoas

Na edição do Dia de Cooperar deste ano, iniciativas promovidas pela instituição financeira cooperativa tiveram como foco apoiar a sociedade em meio à pandemia do novo coronavírus.

Em mais um ano, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 4,5 milhões de associados e atuação em 22 estados e no Distrito Federal, apoiou o Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C. Ao todo, 1.008 ações de cunho social realizadas beneficiaram 4,3 milhões de pessoas nas comunidades de 610 cidades até o dia 13 de agosto. Para fazer as ações acontecerem, a instituição contou com o apoio de mais de 30 mil voluntários, entre eles, seus próprios colaboradores. Na edição deste ano, as ações ligadas ao Dia C iniciaram antes mesmo da data de celebração, em 4 de julho, e se prolongam até o final de 2020.

Somente nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro foram mais de 600 ações realizadas pelas cooperativas que integram a Central Sicredi PR/SP/RJ. As iniciativas beneficiaram mais de um 1,6 milhão de pessoas impactadas em diferentes municípios dos três estados, com a adesão de cerca de 11 mil voluntários.

As iniciativas do movimento estão alinhadas com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e contam com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). A data é marcada pela realização de diversas ações com foco em responsabilidade social nas áreas da saúde, educação, lazer e meio ambiente promovidas pelos sete ramos de cooperativismo atuantes no país (agropecuário; consumo; crédito; infraestrutura; saúde; trabalho produção de bens e serviços; e transporte). O objetivo do movimento é transformar a realidade de comunidades por meio da prestação de serviços.

Entre as ações realizadas este ano destacam-se as doações de cestas básicas, produtos de limpeza, doações de sangue e até uma proposta de levar afeto e atenção a idosos em meio à pandemia, convidando os cidadãos a ligarem para pessoas da terceira idade de sua rede de relacionamento. Em 2019, do total de ações realizadas no Dia C, 765 delas foram promovidas pelo Sicredi, beneficiaram mais de 260 mil pessoas e envolveram 21,7 mil voluntários.

“Em mais uma edição do Dia de Cooperar, por meio de suas 109 cooperativas de crédito, o Sicredi cumpriu com o compromisso de promover o desenvolvimento econômico e social nas comunidades onde estamos presentes. Tivemos um aumento expressivo no número de ações, voluntários e, consequentemente, beneficiados com as iniciativas e isso mostra o poder de mobilização da nossa instituição neste momento delicado que a sociedade está passando”, explica Romeo Balzan, superintendente da Fundação Sicredi. “Todas as iniciativas deste ano foram realizadas com a ajuda de plataformas digitais para garantir a segurança de todos os envolvidos no projeto, sem deixar de lado a premissa de sensibilizar as pessoas e estimular a realização das ações de benefício social”, complementa.

