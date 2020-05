ACUSADA DE MATAR EX-NAMORADA SE ENTREGA A POLÍCIA

A jovem acusada de matar sua ex- namorada entregou-se no final da tarde de hoje, junto com seu advogado na Delegacia de Defesa da Mulher – DDM de Mogi Guaçu. A mesma foi ouvida pela Delegada Titular Juliana Belinatti Menardo. e posteriormente levada pela viatura da Guarda Civil Municipal para realizar exame de corpo delito. Acompanhada pela equipe da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal, composta pelos GCMs, Edson, Everton, Vedovatto e Gonçalves.

Os familiares e amigos da vítima estavam na frente da DDM pedindo justiça sendo necessário apoio da Guarda Municipal para fazer segurança na frente da Delegacia, uma vez que os ânimos estavam exaltados. Na saída da DDM a jovem foi recebida com gritos de “assassina” e pedidos de justiça.

Caso

No inicio da noite desta terça feira, 19, um crime passional assustou os moradores do Jardim Santa Felicidade. O rompimento do relacionamento há 15 dias entre duas mulheres resultou na morte de uma jovem de 33 anos. Ao menos disparos atingiram a vítima.

A suspeita é que a ex-namorada tenha sido a autora do crime, pois segundo informações o relacionamento entre elas era muito conturbado, cheio de brigas, idas e vindas.

Segundo testemunhas a autora chegou à casa da vítima em uma moto e chamou a mesma para conversar, em poucos minutos a família ouviu vários disparos e quando chegaram à vítima já estava caída ao solo. O calibre da arma utilizada será investigado pela perícia.

A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu foi acionada, quando chegaram ao local à autora havia fugido a pé com a arma utilizada no crime, deixando para trás, bolsa, moto e o coldre da arma. Foi feito uma varredura na região, mas a mesma não foi localizada.

O corpo da vitima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal – IML, para exames de necropsia.