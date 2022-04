Adalberto diz que retomará fiscalização de vários assuntos

Vereador quer saber como andam as questões dos contratos da empresa Eteng e loteamentos apontados pelo MP na gestão do ex-prefeito Ivan Vicensotti

O vereador Adalberto Di Lábio (PSD) disse que vai retomar alguns atos de fiscalização de assuntos que ficaram pendentes da legislatura passada. A afirmação foi feita durante a sessão da Câmara de Vereadores de Artur Nogueira. “Sei que são cobranças muito polêmicas, mas vou retomar essas cobranças”, disse ele no uso da palavra livre.

Em discurso, o vereador contou que vai concentrar seu trabalho na fiscalização. “Eu vou concentrar o meu trabalho em fazer o melhor para atender o munícipe, principalmente na fiscalização”, iniciou Adalberto.

Em seguida, ele lembrou dos últimos requerimentos solicitado e comentou que fez mais um pedido ao Serviço de Água e Esgoto (Saean). “Há uns dias eu fiz três requerimentos ao Saean e é função minha cobrar. Eles já me responderam um e estou analisando as respostas, faltam mais dois requerimentos. Antes de eu receber essas duas respostas, eu pedi, através de ofício, que eles [Saean] me envie as faturas do pedágio “Sem Parar” num período de três meses do ano passado. Eu pedi em forma de ofício para ficar mais amigável e acredito que atenderão meu pedido”, ressaltou Adalberto.

O parlamentar comentou ainda que o trabalho dele é fiscalizar e que irá retornar alguns pontos que ficaram pendentes. “Eu já estive falando com o prefeito e vou retomar alguns atos de fiscalização que ficaram pendentes na legislatura anterior. Sei que serão cobranças muito polêmicas, mas vou retomar essas cobranças, entre elas os contratos da Eteng, de aluguéis de veículos da Eteng, os loteamentos apontados pelo Ministério Público. Vou fazer esse levantamento para saber qual a situação, quem está respondendo e quem vai responder por aquilo que foi feito no passado”, apontou Adalberto.

“Acredito que é uma das minhas funções fazer isso e vou fazer”, finalizou o vereador.