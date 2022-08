ADEACAMP vence a final da segunda divisão e volta à elite do Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas

A equipe de Campinas teve 100% de aproveitamento ao vencer os 5 jogos que disputou

Campinas, SP: O tão sonhado retorno à elite do Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas veio depois de dois anos de restrições impostas pela pandemia da COVID-19. A equipe da ADEACAMP (Associação de Esportes Adaptados de Campinas) venceu os 5 jogos que disputou na segunda divisão deste ano e encerra a participação no campeonato com 100% de aproveitamento. Para Renan de Melo Souza, técnico da equipe da ADEACAMP, o resultado esperado era o acesso e, por isso, considera o desempenho positivo. “Conseguimos manter os atletas em quadra por muito tempo e estamos satisfeitos com o que fizemos diante do tempo que tivemos para treinar”, completa.

A ADEACAMP jogou contra times importantes da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, como MSB, de Bebedouro, e o IREFES, do Espírito Santo, que enfrentou duas vezes, inclusive na final. O histórico de vitórias começou já no primeiro dia do campeonato, quando a ADEACAMP venceu o Titans, do Paraná, por 61 x 14. Na sequência, enfrentou o MSB e venceu por 55 x 39. Contra o IREFES, o primeiro jogo ficou em 54 x 32. No último dia de campeonato, a ADEACAMP venceu o CETEFE, de Brasília, por 61 x 1, o que garantiu a vaga na final contra o IREFES. O jogo que garantiu a vaga na elite do Rugby em Cadeira de Rodas terminou em 51 x 24 para a equipe de Campinas. Ademir de Souza, presidente da ADEACAMP, comemora o acesso e busca ainda mais comprometimento da equipe para enfrentar os times da primeira divisão. “Vamos manter esse empenho e essa determinação para garantirmos bons resultados na elite do campeonato”, reforça.

O time da ADEACAMP também se destacou na premiação individual dos atletas, com três troféus, sendo dois deles para Mariana Costa, que recebeu o Troféu Tininha, como atleta que mais evoluiu tecnicamente e de melhor pontuação na classificação dela (3.5). Paulo Amarante foi eleito o melhor jogador em sua classificação (0.5). Jairo André da Conceição levou o prêmio de jogador mais valioso da competição. O Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas foi realizado entre os dias 15 e 17 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

A ADEACAMP tem estruturado de forma cuidadosa o trabalho com a equipe de rugby, fazendo com que o esporte paralímpico seja ainda mais valorizado no Brasil. Por isso, o projeto Rugby em Cadeira de Rodas – Fase 1 tem sido de extrema importância, explica Luiz Marcelo da Luz, diretor geral do projeto. “Estamos profissionalizando a gestão e investindo na formação dos atletas e da equipe técnica para levar adiante a missão do rugby enquanto esporte de inclusão. Para isso, contamos com o suporte de uma rede de patrocinadores que entendem a importância do esporte”, reforça.

A equipe segue com os treinamentos realizados na Unicamp, se preparando para as próximas competições e, claro, para o Campeonato Brasileiro do ano que vem, em que a equipe disputa a primeira divisão. Dois atletas da ADEACAMP, Bruno Damasceno e Paulo Amarante, foram convocados pela seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas para participar dos treinamentos que fazem parte do planejamento da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC) e têm como objetivo disputar o mundial, que será realizado em outubro deste ano na Dinamarca. A equipe da ADEACAMP é uma das mais tradicionais dentro da modalidade, além disso é tetracampeã brasileira e uma das que mais possuem títulos. O time é composto por 12 atletas, sendo três mulheres, com idades entre 30 e 50 anos. A maioria adquiriu a deficiência depois de sofrer um acidente mergulhando em água rasa e conheceu o Rugby em Cadeira de Rodas durante a reabilitação.

Projeto Rugby em Cadeira de Rodas Fase I – O projeto Rugby em Cadeira de Rodas – Fase I é desenvolvido pela ADEACAMP nas dependências da Faculdade de Educação Física da UNICAMP. Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto que oferece treinos de alto rendimento aos atletas conta com o patrocínio das empresas Atacadão, Fundação John Deere, Tetra Pak, Agibank, Fundação Educar DPaschoal e o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas.

Sobre a ADEACAMP – A Associação de Esportes Adaptados de Campinas (ADEACAMP) é uma sociedade civil sem fins lucrativos que busca propiciar a participação de pessoas com deficiência em práticas esportivas, promovendoqualidade de vida e incentivando a prática de esportes adaptados em Campinas e região. A Associação fundada emAgosto de 2008, oferece duas modalidades em cadeiras de rodas, o Handebol e o Rugby, sendo essa última uma modalidade paralímpica. A equipe ADEACAMP é tetracampeã brasileira na modalidade Rugby em Cadeira de Rodas e realiza os treinamentos no Ginásio da Faculdade de Educação Física da Unicamp.