Administração Municipal está construindo nova Lanchonete no Morro do Cristo de Pedreira

A Prefeitura de Pedreira, através de suas secretarias municipais de Turismo e de Obras e Vias Públicas, está construindo uma nova Lanchonete no Complexo Turístico do Morro do Cristo.

Segundo informou o secretário de Turismo, Rodolfo Firmino, a obra faz parte do projeto de revitalização do Complexo Turístico do Morro do Cristo. “Através de convênio com o Governo do Estado, pelo MIT (Município de Interesse Turístico), já estamos reformando o Teleférico, em breve vamos entregar o Jardim das Oliveiras, agora estamos construindo uma Lanchonete e Café, em breve iniciaremos a construção do Restaurante, tudo isso com o objetivo de dotar o Morro de Cristo de atrações turísticas”, ressaltou Firmino.

Pedreira deve cada vez mais investir em atrações turísticas para atrair visitantes que aqui irão passar horas e até dias passeando e gerando recursos para o Município. Com os convênios firmados com o Governo do Estado através do MIT, foi construído o Centro de Atendimento ao Turista, foi reformada a antiga Estação Mogiana, implantada a Praça Ronaldo José Barbin e agora está revitalizando o Teleférico, além da construção da Lanchonete e futuramente o Restaurante no Morro do Cristo. Este é um trabalho continuo para que no futuro Pedreira possa se tornar Estância Turística.