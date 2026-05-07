Homem é preso após invasão de residência e disparos de arma de fogo em Santo Antônio de Posse

Ocorrência registrada na quarta-feira mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal no bairro Residencial dos Lagos

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu um homem em flagrante na noite de quarta-feira, dia 6, após uma ocorrência envolvendo invasão de residência e disparos de arma de fogo no bairro Residencial dos Lagos.

Segundo informações da GCM, a equipe foi acionada via central para atendimento da ocorrência. No local, a vítima relatou que estava em casa discutindo com o marido quando um homem armado entrou na residência e abordou o casal, questionando se eles estavam armados.

Ainda de acordo com o relato, ao perceber que o invasor não era policial, o marido da vítima passou a questioná-lo. Em seguida, o suspeito deixou a residência e efetuou dois disparos de arma de fogo em direção ao solo.

Com as informações sobre o veículo utilizado pelo autor, equipes da Guarda Municipal iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito em seu local de trabalho. Durante a abordagem, ele confessou ter realizado os disparos e afirmou que havia dispensado a arma de fogo, alegando tê-la arremessado sobre um trem em movimento. O armamento não foi localizado.

O homem foi conduzido à unidade policial em Jaguariúna, onde a autoridade de plantão determinou sua prisão em flagrante pelos crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento, violação de domicílio e fraude processual.

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