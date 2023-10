Adolescente de 12 anos atropelado em Jaguariúna é transferido para Unicamp

Reportagem: Susi Baião

Um adolescente de 12 anos, ficou gravemente ferido após ter sido atropelado por um veículo, enquanto andava de bicicleta, próximo ao Hotel Happy In, no bairro Cruzeiro do Sul, em Jaguariúna. O acidente aconteceu por volta das 12h.

O jovem, morador da cidade de São Paulo, estava na casa de parentes quando o acidente ocorreu.

Segundo informações da Guarda Municipal (GM), o adolescente estava utilizando uma bicicleta que aparentemente não tinha freios, relatou o primo da vítima aos agentes. Ele desceu a rua lateral do hotel e colidiu com um veículo próximo ao posto de gasolina.

O impacto da colisão fez com que o adolescente fosse lançado pelo veículo e caísse no chão, sofrendo múltiplas fraturas, incluindo uma lesão na cabeça.

O jovem foi prontamente socorrido por uma ambulância que chegou ao local e imediatamente encaminhado para o Hospital Walter Ferrari, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Devido à gravidade de seu estado, ele foi posteriormente transferido para o hospital da Unicamp, onde recebe tratamento especializado em lesões graves.

O condutor do veículo envolvido no acidente ficou em estado de choque devido à colisão.

Ele permaneceu no local do acidente até a chegada dos socorristas e da polícia.

A bicicleta e o veículo foram apreendidos e vão passar por perícia. Um boletim de ocorrência foi registrado.

As causas do acidente será investigada pela Polícia Civil.