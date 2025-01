Adolescente é apreendido pela ROMU em Artur Nogueira

Um adolescente foi apreendido pela equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) durante patrulhamento no bairro Jardim Vista Alegre. A quando o jovem, conhecido nos meios policiais pelo prenome “E”, foi abordado pela equipe.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o adolescente demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem. Apesar de não ser encontrado nenhum material ilícito com ele, os agentes já tinham conhecimento de um mandado de busca e apreensão em aberto contra o jovem, relacionado a um ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O mandado foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Artur Nogueira no último dia 22.

A operação contou com a atuação da equipe de ROMU Subinspetoria, sob comando do Subinspetor Liberato, com apoio do 1ª CL Renzo e 2ª CL Gonçalves.

Após a abordagem, o adolescente foi conduzido ao plantão policial, onde a autoridade de plantão registrou a ocorrência como Captura de Procurado. O jovem passou por exame cautelar no PSM local e, em seguida, foi encaminhado para o sistema socioeducativo, permanecendo à disposição da Justiça.

A Guarda Civil Municipal reforça seu compromisso com a segurança e a ordem pública, intensificando patrulhas preventivas em áreas estratégicas da cidade.