Adolescente é apreendido pela segunda vez em menos de uma semana em Artur Nogueira

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela segunda vez em menos de uma semana em Artur Nogueira, sob a suspeita de tráfico de drogas. A primeira apreensão ocorreu em 12 de agosto, e a segunda em 17 de agosto. Em ambas as ocorrências, o jovem foi liberado após os procedimentos na delegacia.

Após a liberação na primeira apreensão, o adolescente foi novamente abordado no sábado (17) durante um patrulhamento da ROMU. O incidente aconteceu na Rua Luis Carline, onde o jovem demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.

Durante a abordagem, foram encontrados 17 pedras de crack em um invólucro na mão direita do menor, além de um celular e R$ 50 em notas diversas na capa do aparelho. Ao ser interrogado, o jovem admitiu seu envolvimento com o tráfico de drogas e revelou que havia saído da Fundação Casa há três meses, onde cumpria medidas socioeducativas.

Após a apreensão, ele foi levado à delegacia e liberado novamente.