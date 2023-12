Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Itapira durante patrulhamento policial

Da Redação

Na noite de 04 de dezembro, uma equipe de patrulhamento da polícia em Itapira apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas. O jovem, que havia saído recentemente da Fundação Casa, foi abordado enquanto se dirigia a um veículo com motor ligado na via.

Ao perceberem a aproximação da viatura, o veículo engrenou marcha, enquanto o adolescente optou por sair correndo. A equipe policial fez uma abordagem e busca pessoal, encontrando 11 eppendorfs de cocaína, totalizando 0,020 gramas, no bolso da blusa do suspeito.

O adolescente confessou eventualmente estar envolvido na prática do tráfico de drogas como forma de arrecadar dinheiro. Além disso, revelou que havia saído da Fundação Casa há poucos dias. Após informar a genitora do adolescente sobre a situação, o jovem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, sem a necessidade do uso de algemas.

A ocorrência foi apresentada ao Delegado de Polícia, que deliberou sobre o flagrante do ato infracional e a apreensão de droga, resultando na manutenção da apreensão do adolescente. O caso destaca a atuação constante das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região de Itapira.