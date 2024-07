Adolescente É Flagrado com Entorpecentes em Mogi Guaçu

Ocorrência em 6 de Julho Leva Mãe e Filho à Delegacia

Na tarde do último sábado, 6 de julho, uma equipe de policiais foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo entorpecentes em Mogi Guaçu.

Detalhes do Caso

C., mãe do adolescente Y. ., de 13 anos, encontrou em sua residência um envolucro plástico transparente contendo 14 porções de substância que aparentava ser maconha. Segundo C., a droga estava no bolso da bermuda do filho, o qual, segundo ela, estaria promovendo a venda dos entorpecentes.

Ação Policial

Ao chegar ao local, a equipe policial fez contato com C., que relatou a situação e entregou a droga encontrada. C. também mencionou que tentou deter o filho, mas não teve sucesso. Diante dos fatos, mãe e filho foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado tomou conhecimento do caso.

Providências Legais

O Boletim de Ocorrência foi lavrado pela escrivã de polícia, e a droga foi apreendida.