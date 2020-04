Adolescente morre e outros jovens ficam feridos vítimas de atropelamento em Artur Nogueira

A adolescente Emily Novais de Farias, de 16 anos, morreu e mais quatro jovens ficaram feridos na madrugada de domingo, dia 19, na Rodovia dos Agricultores que liga Artur Nogueira a Mogi Mirim. O grupo de jovens foi atropelado por uma moto.

De acordo com as informações contidas no Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia de Polícia de Artur Nogueira, o grupo de jovens pediu um motorista por aplicativo e estavam esperando às margens da rodovia. Conforme a descrição de uma testemunha, duas motos estavam em alta velocidade na rodovia e quando uma tentou ultrapassar a outra acabou atropelando os jovens. O rapaz de 19 anos que conduzia a moto também ficou gravemente ferido e foi transferido para o Hospital da Unicamp em Campinas. O condutor da outra moto fugiu do local.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o Pronto-socorro do Hospital Bom Samaritano. Além da adolescente que morreu, um outro adolescente, de 15 anos, foi transferido para o Hospital da Unicamp, em Campinas. Outro adolescente, também em estado grave, aguarda transferência. Além disso, uma vítima de 18 anos teve ferimentos leves.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30 e, quando chegou ao local, já havia duas ambulâncias prestando os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu também compareceu para ajudar no resgate das vítimas.