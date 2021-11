Adolescentes acusados de vandalismo são detidos em Artur Nogueira

A Polícia Municipal de Artur Nogueira deteve dois adolescentes acusados de vandalizar a Praça Ceus, localizada no Parque dos Trabalhadores. Eles foram levados para a delegacia e liberados para os responsáveis.

De acordo com informações, a Romu tomou conhecimento, via o secretário se segurança, Dr. Daher e comandante Fantini, de que indivíduos haviam quebrado portas e vidros do Centro de Artes e Esportes Unificados, conhecido como Praça Ceus, no Parque dos Trabalhadores.

Com imagens do Monitoramento da GCM, os indivíduos foram identificados e as equipes passaram a fazer patrulhamento para tentar localiza-los.

Próximo ao local, a equipe avistou dois adolescentes com as mesmas características dos suspeitos do vandalismo. Questionados, eles confessaram o crime e disseram que mais três amigos participaram da ação. As equipes foram até a casa de um deles que também confessou participação. Os outros dois não foram encontrados.

Os três adolescentes foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados para os responsáveis.

A praça passou por perícia.