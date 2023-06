Adriana Sanches na ‘Estação SESI de Cultura’

A cantora e sanfoneira Adriana Sanchez apresenta seu espetáculo, “Vira e Mexe” na ‘Estação SESI Cosmópolis, com apresentação livre e gratuita na sexta-feira (30), às 19h.

A artista faz uma verdadeira viagem pelo repertório do Gonzagão, com releituras de alguns dos maiores clássicos do ‘Rei do Baião’.

No repertório, canções como “Baião”, “Sabiá”, “O Xote das Meninas”, “Pau de Arara” e “Vida de Viajante”, além, é claro, do grande hino “Asa Branca”. “Luiz Gonzaga é um artista fascinante, compôs mais de 500 músicas e algumas não poderiam ficar de fora desse projeto. O público pode esperar muitas surpresas”, destaca Adriana Sanchez.