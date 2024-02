Adulteração de Chassi: Indivíduo é Detido em Itapira

Da Redação

Na tarde desta quarta-feira, 04 de fevereiro, durante um patrulhamento pelo bairro Istór Luppi, em Itapira, uma equipe de policiais avistou um indivíduo conduzindo uma motoneta Honda Biz 100cc, de cor vermelha, ostentando uma placa artesanal registrada em Campinas-SP.

Após a abordagem ao suspeito identificado como F.R.S., os policiais realizaram uma pesquisa via COPOM da motoneta utilizando o número do motor, uma vez que o chassi do veículo estava completamente suprimido. Os resultados indicaram que a motoneta era, na verdade, uma Honda Biz 100cc de cor azul, com registro de baixa permanente, proveniente do município de São Vicente-SP.

Diante da constatação da adulteração do chassi e da placa do veículo, os policiais contataram a CGP3, que prestou apoio na condução de F. até o CPJ de Mogi Guaçu. No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão a F. pelos crimes previstos nos artigos 311 do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

F. permaneceu detido à disposição da justiça para os procedimentos legais cabíveis.

A adulteração de chassis é uma prática ilegal que tem sido frequentemente combatida pelas autoridades policiais, visando garantir a segurança no trânsito e coibir atividades criminosas relacionadas ao roubo e furto de veículos. A ação rápida e eficaz dos policiais resultou na detenção do indivíduo envolvido nesse caso em Itapira.