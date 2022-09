Aegea abre inscrições para processo seletivo do Programa Trainee 2023

A Aegea, líder no setor privado de saneamento básico – da qual a Águas de Holambra faz parte, acaba de lançar o Programa Trainee 2023. As inscrições para o processo seletivo da nova edição do programa vão até 24 de outubro e podem ser realizadas no site. São vagas abertas para candidatos de todas as regiões do país, sendo necessário flexibilidade para mobilidade a nível nacional.

Os trainees terão a oportunidade de integrar um time de mais de 11 mil colaboradores que, por meio do saneamento, contribui para levar saúde, dignidade e desenvolvimento para milhões de pessoas nos 154 municípios onde a Aegea atua, de norte a sul do país, além de serem capacitados para trabalhar na maior companhia privada do setor.

“Nosso Programa de Trainee busca candidatos com um olhar inovador e humanizado, que queiram fazer a diferença na vida das mais de 21 milhões de pessoas atendidas pela companhia, se juntando ao nosso propósito de movimentar vidas. É uma oportunidade de fazer parte de uma equipe de profissionais apaixonados pelo que fazem e por quem fazem, e de uma companhia ética, inclusiva e comprometida”, compartilha Márcia Costa, vice-presidente de Gestão de Pessoas​ da empresa.

Ex-trainee, Gabriel Buim entrou na Aegea há 12 anos como estagiário, passou pelo Programa de Trainee, virou coordenador, gerente e hoje é Diretor-Executivo da Águas Guariroba, concessionária do Grupo Aegea. “É muito gratificante trabalhar com pessoas tão incríveis, que gostam do que fazem e que têm amor pelo saneamento. Cuidar de uma cidade, levar água para a população, tratar o esgoto, me faz acordar motivado todo dia. Meu trabalho contribuiu para levar desenvolvimento para áreas onde pessoas nunca tinham tomado um banho de chuveiro, por exemplo. Ouvir o depoimento de alguém que pôde fazer isso pela primeira vez na vida, é emocionante e motivador”, relata Buim.

Para se inscrever no Programa de Trainee 2023 da Aegea os candidatos devem ser formados em um dos cursos: Engenharia Ambiental, Civil, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Química, Econômica, Hídrica, de Produção, ou de graduações como Direito, Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Ciência da Computação e cursos de tecnologia. É desejável ter Excel avançado.

São aceitos recém-formados tanto de cursos tecnólogos quanto bacharéis com data de conclusão entre julho de 2019 e julho de 2022. O programa será corporativo, sem área definida no processo seletivo, e será realizado em oito fases: Inscrições, Provas online, Game Repense, Fit Cultural, Dinâmica de grupo e Entrevista Individual, Painel de negócio e entrevista com o gestor, Banca final e Contratação.

O resultado será divulgado em dezembro, com o início do programa agendado para janeiro de 2023.

Na próxima terça-feira, 27 de setembro, às 19h, a Aegea e a Across, consultoria de Recursos Humanos, realizarão uma live no Youtube da Across para falar sobre a nova edição do Programa de Trainee da Aegea, de como é o dia a dia e a cultura da companhia e da oportunidade que o programa oferece de desenvolvimento, desafios e de construir uma carreira com propósito. Participam da live Juliana Mota – Diretora de Gestão de Pessoas da Aegea, Renan Mendonça – Diretor Executivo e ex-trainee da companhia, e Josiane Pereira dos Santos – atual trainee.



Diversidade e inclusão

Com 12 anos de trajetória, a Aegea conta atualmente com mais de 11 mil profissionais e é uma empresa comprometida com o alinhamento de ações que impactam no desenvolvimento sociocultural e na promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva, prezando pela diversidade. A companhia tem o programa de diversidade e igualdade racial Respeito Dá o Tom, que comemora cinco anos em 2022, e, por meio dele, promove a equidade nas oportunidades de acesso e o crescimento profissional dos colaboradores que se autodeclaram pretos e pardos.

Como consequência desse trabalho de anos, em 2022 a Aegea assumiu o compromisso de aumentar a representatividade de talentos negros em cargos de liderança, subindo de 17% para 27% até 2030. Essa meta está atrelada à recente emissão de Sustainability-Linked Bonds (SLB), uma operação inédita para uma empresa de saneamento na América Latina e no Brasil, sendo pioneira no país a se comprometer com meta de diversidade racial em cargos de liderança. Outras metas atreladas à essa emissão são: aumento de 32% para 45% de mulheres em posições de liderança e a redução do consumo de energia em 15%, medido em kWh/metro cúbico, até 2030.

Atualmente, a Aegea possui o selo “Sim à Igualdade Racial”, do ID_BR – Instituto Identidades do Brasil – certificação que expressa o engajamento da empresa com a realização de ações afirmativas voltadas à equidade racial em suas unidades.



Serviço:

O quê? Programa de Trainee 2023 da Aegea

Quando? Inscrições até 24 de outubro

Para quem? Estudantes dos cursos de Engenharia Ambiental, Civil, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Química, Econômica, Hídrica, de Produção, Direito, Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Ciência da Computação e cursos de tecnologia com conclusão entre julho de 2019 e julho de 2022

Onde? https://aegea.across.jobs/

Sobre a Aegea

A Aegea Saneamento é a companhia líder no setor de saneamento privado, atuando por meio de suas concessionárias em diversos estados de norte a sul do Brasil. Com um crescimento consistente, a Aegea saltou de seis municípios atendidos em 2010 para 154 cidades em 2021, em 13 estados, beneficiando mais de 21 milhões de pessoas. Esse crescimento só foi possível graças ao modelo de negócio da empresa, que tem como base eficiência operacional, foco na universalização do saneamento e investimentos responsáveis alinhados aos princípios ESG (Em português: Ambiental, Social e Governança). Para mais informações, acesse: http://www.aegea.com.br/