Agência das Bacias PCJ viabilizam R$ 9,9 mi para dois municípios

Os Comitês PCJ e a Agência das Bacias PCJ vão investir cerca de R$ 9,9 milhões em dois empreendimentos na área de combate às perdas de água nos municípios paulistas de São Pedro e Ipeúna.

Os empreendimentos foram indicados pelos Comitês PCJ e passaram por todas as etapas do processo de seleção realizado pela Agência das Bacias PCJ em 2019.

Os recursos são do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), provenientes da Compensação Financeira/Royalties do setor hidrelétrico e da Cobrança PCJ Paulista. As assinaturas dos contratos ocorreram nesta terça-feira, dia 21 de janeiro, na sede da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

A cerimônia contou com a presença do secretário Marcos Penido. Em São Pedro, serão substituídas as redes hidráulicas de água com remanejamento de ligações em dois setores do município. O repasse, proveniente da compensação financeira/royalties, é de R$ 6.320.352,04. A contrapartida é de R$ 851.999,90. O investimento total será de R$ 7.172.351,94.

Na cerimônia de assinatura dos contratos, São Pedro foi representada pelo diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saaesp) e vice-prefeito, Thiago Silvério da Silva.

Em Ipeúna, também serão substituídas as redes hidráulicas de água com remanejamento de ligações domiciliares, além da realização de uma pesquisa sobre vazamentos e troca de hidrômetros na área central do município.

O repasse é de R$ 2.537.529,59 da Cobrança PCJ Paulista, além de contrapartida de R$ 165.809,61, o que totaliza investimento de R$ 2.703.339,20. Ipeúna foi representada pelo prefeito, José Antônio de Campos.