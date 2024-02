Agência Itapira Centro reúne cerca de 120 associados em assembleia

Prestação de contas da cooperativa está percorrendo as cidades das regiões Centro e Centro Leste Paulista e as reuniões seguem até 7 de março

Ao menos 120 pessoas acompanharam a assembleia de prestação de contas aos associados e convidados da agência Itapira Centro da Sicredi Dexis no início da noite do dia 22 de fevereiro. Simultaneamente, outras reuniões aconteciam nas cidades de Mococa, Charqueada, Águas da Prata, Mogi Guaçu, Leme, Santa Gertrudes, Iracemápolis, Limeira (Centro e Vila Cidade Jardim), Aguaí, Estiva Gerbi e Vargem Grande do Sul.

“Falamos que a assembleia é um momento mágico para a cooperativa, que vem à comunidade e apresenta os resultados obtidos em 2023, antecipa alguns projetos para 2024 aos seus associados e convidados, em um formato fácil, simples e objetivo, para que possam entender e ver tudo aquilo que a cooperativa, da qual eles são donos, fazem parte e movimentam”, disse Edson Rocha, superintendente da Sicredi Dexis e que ministrou a prestação de contas em Itapira.

Além de destacar que foi uma ocasião de mostrar o que a Sicredi Dexis fez e tem feito em termos sociais e econômicos — e também pela comunidade —, Rocha reforça a conexão com os associados para este ano. “A cooperativa, mais uma vez, independentemente do cenário econômico que o País estiver atravessando, estará sempre do lado do seu associado, porque foi criada para o associado. Então, não importa se os juros vão subir ou não — a tendência, é lógico, que baixem —, a Sicredi Dexis sempre estará ao lado do associado, que esteve também do lado da cooperativa, ajudando-a a crescer, movimentando e trazendo para ela quem ele conhece. Associado contente indica associado!”, frisou.

Gerente-geral da agência Itapira Centro, Felipe Biazotto Cocco aproveitou a oportunidade para agradecer a todos que compareceram à assembleia. “Nossa expectativa de público foi atingida e pudemos apresentar os resultados do ano passado, com recorde de resultados, muito sustentáveis, com entregas perenes e o principal de tudo: crescendo, porém trazendo os valores para nossas comunidades. Tudo o que gira na cooperativa retorna para a cidade”, ressaltou.

NESTA SEMANA

No total, 112 assembleias são realizadas nos dois estados de atuação da cooperativa de crédito — Paraná e São Paulo —, sendo 42 delas nas regiões Centro e Centro Leste Paulista. Nesta penúltima semana, as reuniões foram retomadas nestas duas regionais: na segunda-feira (26) em São Sebastião da Grama; na terça (27) em São Benedito das Areias, Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú (em conjunto), Americana e Divinolândia; na quarta-feira (28) em Americana Centro, Mogi Mirim e Santo Antônio do Jardim; e, por fim, em Santa Bárbara d’Oeste, na quinta (29). Em território paulista, as assembleias finalizam na próxima semana.

As reuniões de núcleos tiveram início na segunda quinzena de janeiro e seguem, simultaneamente, até 18 de março no Paraná, com a Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em Maringá (PR), em 20 de março.

RESULTADOS DE 2023

Para a cooperativa, 2023 foi um ano positivo, com indicadores inéditos. A Sicredi Dexis concedeu R$ 7,1 bilhões em crédito, uma alta de 26% em relação ao ano anterior. Com crescimento de 26%, o patrimônio líquido superou, pela primeira vez, R$ 1,1 bilhão, os recursos para porte (volume de negócios) totalizaram R$ 12 bilhões e a captação alcançou R$ 9,1 bilhões. Já o resultado somou R$ 155,9 milhões, sendo que R$ 65,9 milhões foram pagos em juros ao Capital Social, com remuneração de 13,09% no ano, e outros R$ 11 milhões serão divididos conforme aplicações, depósitos à vista e operações de crédito. A Sicredi Dexis encerrou o ano com 230 mil associados, 90 mil poupadores e 25 mil co-titulares, atingindo quase 345 mil relacionamentos.

MAIS SOBRE AS ASSEMBLEIAS

Nas assembleias também são discutidos temas como a destinação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) e a eleição do Conselho de Administração para a gestão 2024-2027, composto por 15 membros e posse, em março, na Assembleia Geral Ordinária (AGO).

Os associados conhecem, ainda, detalhes de três campanhas importantes neste ano: Capital Premiado, que terá prêmios de R$ 5.000 mensais e cinco veículos Volvo EX 30 100% elétricos para quem aplicar no Capital Social da cooperativa; Poupança Premiada, que distribuirá R$ 2,5 milhões em prêmios; e a campanha União Solidária, com sorteios de 12 Iphone e 3 carros 0 km.

Oportunidade para conhecer os resultados e participar das decisões, incentivando a gestão transparente, as assembleias são conduzidas pelo presidente da Sicredi Dexis, Wellington Ferreira, pelos diretores Rogério Machado e Walter Silva, pelos superintendentes David Conchon, Edson Rocha e Sergio Gentilin. O processo de prestação de contas será encerrado com a Assembleia Geral Ordinária.

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis é uma cooperativa com 38 anos de história, completados em setembro de 2023, e é a maior cooperativa do sistema Sicredi. Atualmente, a instituição financeira possui 113 agências espalhadas por 110 municípios atendidos na sua área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões centro e centro leste paulista, no interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta com 1.400 colaboradores e 345 mil associados — entre titulares, cotitulares e poupadores — que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Do total, 1,2 milhão de novas associações chegou nos últimos 12 meses — número que representa um crescimento de 14,6%. Por dia útil, uma média de 4,8 mil pessoas chegaram ao Sicredi no último ano. O aumento acompanha a expansão da instituição financeira cooperativa, que hoje está presente em todo o Brasil em mais de 1.800 municípios. Com 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.