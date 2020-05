Agências da Caixa vão abrir no Estado de São Paulo mesmo com antecipação de feriados

A CAIXA informa que, mesmo com a antecipação de feriados na cidade de São Paulo, as agências do banco funcionarão normalmente em todo o estado para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial, das 8h às 14h, conforme calendário divulgado.

As unidades seguem com fluxo controlado de clientes e medidas reforçadas de higienização, além de sinalização na área externa para manter o distanciamento social.

Pagamentos do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família elegíveis para receber o auxílio poderão sacar em espécie, da mesma forma do benefício regular, conforme o número final do Número de Identificação Social (NIS). O calendário para este público iniciou nessa segunda-feira (18) conforme quadro anexo.

Antecipação do crédito para uso digital

Para quem recebe o auxílio pela Poupança Social Digital, a CAIXA irá antecipar o crédito da segunda parcela para compras com o cartão de débito virtual e o pagamento de boletos e concessionárias.

O cliente que recebeu a primeira parcela pela conta poupança da CAIXA ou por outro banco, terá aberta nesta segunda etapa, gratuitamente, uma Poupança Social Digital e movimentará os recursos por meio do CAIXA Tem. Segue o calendário para uso digital dos recursos.

A prioridade do banco ainda é manter o atendimento digital. Dessa forma, reforça a orientação para que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do CAIXA Tem a fim de evitar filas e aglomerações.

Cartão de débito virtual

O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa. Para gerar o cartão basta acessar o aplicativo CAIXA Tem e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, logo na tela inicial. Com mais dois passos o app envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.

Para usar o Cartão de Débito Virtual basta informar os dados informados pelo aplicativo nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.

Saque em espécie da poupança digital

Os que recebem o crédito pela Poupança Social Digital e optarem por sacar o benefício em espécie deverão seguir o calendário escalonado por mês de aniversário. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário recebeu a primeira parcela, sendo poupança CAIXA ou conta em outro banco.

Novo Lote da Parcela 1

A CAIXA inicia nesta terça-feira (19) o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial para mais 8,3 milhões de beneficiários em calendário que vai até o dia 29 de maio. No total, serão disponibilizados mais R$ 5,3 bilhões nas contas indicadas no momento da inscrição.

O novo lote será pago de forma escalonada, de acordo com a data de nascimento do trabalhador, conforme o calendário anexo.