Agências da Sicredi União PR/SP arrecadam de roupas a produtos de higiene

Pelo segundo ano consecutivo, as 112 agências da Sicredi União PR/SP realizam a campanha ‘Coop tá on’ para incentivar as doações de roupas, cobertores, calçados, fraldas, absorventes, sabonetes e bolsas de sangue. Assim, a cooperativa envolve os mais de 1.300 colaboradores, associados e a comunidade na iniciativa, que começou em 23 e maio e segue até 27 de julho.

As doações serão encaminhadas para dezenas de entidades escolhidas pelas próprias agências. No ano passado, a campanha impactou 120 mil pessoas atendidas por 202 instituições. Foram 77 toneladas de alimentos, 5,3 mil cobertores, 50 mil peças de roupas e agasalhos, quase 500 doações de sangue e mais de 6,5 mil itens de limpeza e higiene pessoal.

A iniciativa integra a agenda do Dia C, que é o Dia Internacional do Cooperativismo, em que cooperativas do Brasil inteiro se envolvem em ações sociais no primeiro sábado de julho. Por isso, em julho a Sicredi União PR/SP fará parcerias com empresas e instituições, ampliando os pontos de arrecadações.

SOBRE O SICREDI

