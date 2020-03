Agenda do Esporte de Amparo sofre alterações devido aos cuidados com o coronavírus

A secretaria de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos informa que a agenda do fim de semana, com o Municipal de Karatê, Copa São Paulo de Judô, treinamento da Federação Paulista de Hockey, ,algumas atividades da Melhor Idade e JEA – Jogos Escolares foram cancelados devido a recomendação de não aglomeração de pessoas.

Amparo também participaria do Cieti, que envolve a Melhor Idade, em Monte Alegre do Sul, mas, o evento foi cancelado pela Câmara de Esportes do Circuito das Águas Paulista.

Em Amparo, o Municipal de Futsal, que está na fase final contará com jogos de portões fechados, sem a presença de torcedores.