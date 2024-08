Agressão a grávida termina em prisão por violência doméstica em Estiva Gerbi

Na manhã desta terça-feira, 27 de agosto, um caso de violência doméstica foi registrado em Estiva Gerbi. Acionada via COPOM, a Polícia Militar compareceu ao local, onde encontrou a vítima fora de sua residência, abrigada na casa de vizinhos. A mulher relatou que foi ameaçada de morte por seu companheiro, com quem mantém um relacionamento de 10 anos, tem um filho de 5 anos e está grávida de 5 meses do segundo filho. Segundo a vítima, o agressor tentou sufocá-la, pegando-a pelo pescoço, e, após o ato, fugiu da residência.

A vítima manifestou sua intenção de deixar o local e solicitou medida protetiva. Enquanto a guarnição registrava o boletim de ocorrência, o acusado retornou ao local, momento em que recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Estiva Gerbi. Após ouvir as partes envolvidas, a delegada de plantão ratificou a prisão, e o agressor permanece recolhido à disposição da Justiça.