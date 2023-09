Agricultura regenerativa e sustentável contribui para maior produtividade e cuidado com o planeta

“A incerteza e volatilidade na atividade agrícola, devido a

variáveis como oferta de insumos, custos de produção e clima,

impactam não apenas os agricultores, mas também a estabilidade

econômica, inflação e segurança alimentar. Ao mesmo tempo, eles

convivem com opções fragmentadas, que não atendem às suas reais

necessidades. Nesse mundo em constante evolução, os agricultores não

têm tempo para se preparar para o futuro, que trará oportunidades, mas

também desafios. A ORÍGEO é 100% focada em grandes produtores e tem

como propósito oferecer soluções completas, integrando práticas de

agricultura regenerativa, para os produtores rurais, visando a

sustentabilidade e resiliência do setor”. Assim o CEO da ORÍGEO,

Roberto Marcon, abriu o evento ORÍGEO 360, que reuniu líderes do setor

agrícola e 450 produtores rurais de Maranhão, Tocantins, Piauí,

Bahia, Pará, Rondônia e Mato Grosso, responsáveis por 7 milhões de

hectares de plantio de soja, milho e algodão.

O evento foi dividido em dois painéis: Antes e Depois da Porteira. A

primeira parte (Antes da Porteira) contou com a participação de

Ignacio Bartolomé, CEO da GDM; Gregory Riordan, diretor de tecnologias

digitais da CNH Industrial para a América do Sul; Jai Schroff, chairman

e CEO do grupo UPL; e Mike Frank, CEO da UPL. Os desafios do aumento da

produtividade, inovação e atenção à agricultura regenerativa e

sustentável marcaram as apresentações.

O CEO da GDM, Ignacio Bartolomé, lidera uma jornada de sucesso e

inovação no mundo da genética da soja. A empresa concentra-se no

desenvolvimento de sementes que não apenas maximizam a produtividade

mas também reduzem os ciclos de produção, contribuindo para a

prevenção de doenças. Para ele, agricultura e tecnologia caminham

juntas para acelerar a taxa de ganho genético da oleaginosa, diminuindo

custos e aumentando a eficiência. “Sabemos que o futuro está na

produção e agradecemos a confiança que os agricultores depositam em

nós. Temos como dever continuar desenvolvendo tecnologias de ponta para

o campo e, assim, contribuir para o sucesso da atividade produtiva em

escala global”, declara Bartolomé.

A CNH Industrial participou do ORÍGEO 360 com Gregory Riordan, diretor

de tecnologias digitais para a América do Sul. Ele destacou que mais de

75% do negócio da empresa estão na agricultura, tornando-a um pilar

fundamental de suas operações. Sua missão é clara: fornecer

soluções que revolucionem o campo e impulsionem a produtividade.

“Acreditamos na transformação digital para a melhoria do solo.

Podemos gerar combustíveis ‘movidos pela natureza’, por meio de

insumos gerados dentro da própria fazenda”, conta Riordan.

A UPL, líder no setor de soluções agrícolas sustentáveis, mostrou

que o futuro da agricultura definitivamente está ligado à inovação,

mas também à atenção à sustentabilidade. “A atividade desempenha

papel fundamental na luta contra as alterações climáticas. Temos uma

visão fundamentada na ideia de uma agricultura regenerativa e

sustentável. Por meio dessa abordagem, aceleramos o processo de

descarbonização global”, informa Jai Schroff, chairman e CEO do

Grupo UPL Ltd.

Nesse sentido, Mike Frank, CEO da UPL, ressalta que “embora haja

incentivos para reduzir as emissões de carbono em várias atividades, a

agricultura nem sempre recebe a atenção devida. “Na UPL, fazemos

nossa parte em diversas frentes. Aliás, reconhecemos o Brasil como um

líder em inovação e biossoluções e expressamos o compromisso de

colaborar com nossos parceiros para impulsionar ainda mais a inovação,

reduzir questões ambientais e desenvolver produtos que contribuam para

um futuro mais sustentável”.

Sobre a ORÍGEO

Fundada em 2022, ORÍGEO é uma joint venture de Bunge e UPL e está

comprometida com o produtor e o seu legado na terra, oferecendo um

conjunto de soluções sustentáveis e técnicas de gestão – antes e

depois da porteira. A empresa fornece soluções de ponta a ponta para

grandes agricultores de Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí,

Rondônia e Tocantins, valendo-se do conhecimento de equipes técnicas

altamente qualificadas, com foco em aumento de produtividade,

rentabilidade e sustentabilidade. Para mais informações, acesse

